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Очередное циничное заявление Кремля: мы ничего не знаем о наличии в Беларуси политзаключенных

08.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Беларуси.



«С каждым случаем надо разбираться отдельно, а не вешать ярлыки», — цинично заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нельзя делать какое-то обобщение, мы не согласны с такой трактовкой. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. И опять же вот так вешать ярлыки и делать обобщения мы считаем неверным», — сказал он журналистам, комментируя призывы освободить политзаключенных в Беларуси.

Он подчеркнул, что по каждому случаю нужно давать отдельные трактовки.

«Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключенных в Беларуси», — сказал Песков.

Напомним, ранее правозащитники заявляли уже о почти 50 политзаключенных в Беларуси, в том числе таких известных как Сергей Тихановский, Микола Статкевич, Павел Северинец, Виктор Бабарико, а также ряде находящихся за решеткой полулярных блогеров и активистов, проходящих по делу об "организации массовых беспорядков".

Список политзаключенных постоянно пополняется.
 
 
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В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Беларуси.
 
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