Марголин: почему власть пытается избавиться от руководителей Координационного совета

– Мария Колесникова отказалась насильно покидать Беларусь. Почему белорусские власти так сильно желают избавиться от верхушки Координационного совета?





– Здесь два момента. Первый: власти до сих пор уверены, что у протестов есть руководство, и стоит протесты обезглавить, как они тут же утихнут.





Власти с 9 августа ищут лидеров протестов, у задержанных выясняют, кто ими руководит, кто им платит. Мне кажется, власти до сих пор находятся в плену этой парадигмы и поэтому решили в каком-то виде избавиться от лидеров Координационного совета.





Хотя руководство КС несколько раз публично открещивалось от управления протестами, заявляя, что у них другая роль – переговорщиков с властью. То есть это люди, пользующиеся авторитетом в обществе, но, конечно, не руководители протестов.





Второй момент, почему избавляются от руководителей КС: я почти уверен, что внешние силы требуют от Лукашенко переговоров с другой стороной. Понятно, что нынешний кризис не идет на пользу ни Беларуси, ни ее соседям.





Наверное, Лукашенко дают определенный срок, и он клятвенно обещает: потерпите еще неделю, и мы здесь всех закатаем в асфальт. Но пока этого не получается.





Не исключаю, что в ходе ближайших переговоров с Путиным может быть принято какое-то существенное решение по Беларуси.





Самыми интересными выглядят следующие два варианта. Либо форсирование конституционной реформы и проведение повторных президентских выборов.





Либо даже уход Лукашенко в отставку с передачей власти премьер-министру, чтобы дальше ситуацию разруливал человек, менее токсичный для белорусского общества.









– Как могут поступить с Колесниковой, которая отказалась уехать? Окажется за решеткой или ее оставят на свободе?





– Во-первых, не исключаю попытки силовиков еще раз ее где-нибудь высадить, где нет такой обширной нейтральной полосы как на границе с Украиной: есть еще границы с Польшей, Литвой, Латвией.





Во-вторых, если Колесникова не согласится на предложенный вариант, то, пожалуй, ее посадят. Она активный участник всех протестных акций. На нее можно составить пяток протоколов как минимум, и по каждому дать 15 суток.





– На данный момент из семи членов президиума КС на свободе в Беларуси только Светлана Алексиевич и Максим Знак (остальные или за границей, или за решеткой). Что будет с оставшимися?





– Светлана Алексиевич по состоянию здоровья не принимает активного участия в деятельности КС, а Максим Знак заявил, что президиум КС больше не может работать так, как раньше.





Не исключаю, что эти двое останутся на свободе. Они не являются публичными политиками, и, наверное, даже в глазах белорусской власти не могут служить лидерами протестов.