Тихановская жестко выступила на заседании комитета ПАСЕ

О необходимости международного давления на режим Александра Лукашенко заявила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, выступая 8 сентября на заседании комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы.



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«Я сегодня обращаюсь к вам для того, чтобы привлечь ваше внимание к недопустимой ситуации, которая сейчас сложилась в моей стране, — сказала Тихановская. — Мирных демонстрантов задерживают, незаконно отправляют под стражу, придумываются необоснованные обвинения в адрес представителей оппозиции, их задерживают или высылают из страны. Буквально вчера была похищена [член Координационного совета] Мария Колесникова, [пресс-секретарь КС] Антон Родненков и [исполнительный секретарь совета] Иван Кравцов».

Тихановская отметила, что эти люди были членами команды Виктора Бабарико, который «находится в тюрьме просто за то, что осмелился быть кандидатом на пост президента».

«Мой муж Сергей Тихановский также находится в тюрьме по тем же причинам. Сотни людей сейчас находятся в тюрьме, подвергаются избиениям, насилию. Это не должно и не может быть нормой в европейской стране, в цивилизованном обществе», — заявила экс-кандидат в президенты.

«Я, как миллионы граждан Беларуси, не могу признать, что такое будущее ждет мою страну, что таков ее удел, — продолжила она. — Я, как и миллионы граждан Беларуси, не могу признать, что мир просто смотрит за тем, как нарушаются снова и снова права человека, как попираются устои уважения и человеческого достоинства. Я отказываюсь, как и миллионы моих сограждан, сдаваться и прекращать свою борьбу. Моя страна, моя нация, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Нам нужно международное давление на режим Лукашенко, на этого человека, который отчаянно цепляется за власть».

Как заявила Тихановская, необходимо добиться «незамедлительного освобождения всех политических заключенных и необходимо начать диалог, для того чтобы наша страна смогла двигаться дальше».

«Хорошо известно, что официальные результаты выборов, которые состоялись 9 августа, были сфальсифицированы, — сказала она. — Ни одна международная организация не признала эти результаты. Граждане Беларуси также отказались признать эти фальсифицированные результаты. Это означает, что Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться президентом нашей страны. Он более не представляет Беларусь».

Тихановская подчеркнула: «Страны, которые заключают сделки с Лукашенко, делают это на свой страх и риск. Они не должны ожидать, что граждане Беларуси и их честно выбранные представители будут дальше поддерживать договоренности, достигнутые с незаконным режимом. Обязательства белорусских властей могут быть действительными только в том случае, если они направлены на благо белорусских граждан».

Претендент на пост президента «глубоко убеждена» в том, что такая ситуация в стране не продлится долго. Она подчеркнула, что «сейчас граждане Беларуси борются за те ценности и идеалы, которые Совет Европы призван защищать, — верховенство права, демократию и права человека».

«Режим, который сейчас действует в моей стране, насмехается над этими ценностями, — сказала Тихановская. — И я уверяю вас, что большая часть граждан Беларуси поддерживают эти ценности. Я очень надеюсь, что Беларусь очень скоро сможет занять свое законное место в сонме стран, которые защищают права человека и достоинство».

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