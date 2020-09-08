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«Массовое запугивание граждан властью или иными лицами абсолютно недопустимо и должно быть прекращено»

08.09.2020 13:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Совет Европы серьезно обеспокоен нарушениями прав человека в Беларуси, говорится в заявлении генерального секретаря СЕ Марии Пейчинович-Бурич, распространенном 8 сентября пресс-службой этой международной организации.

«Массовое запугивание граждан властью или иными лицами абсолютно недопустимо и должно быть прекращено»
Фото Сергея Людкевича

«Совет Европы серьезно обеспокоен последними угрозами в отношении прав человека в Беларуси, — заявила генеральный секретарь. — Сообщения о притеснении и преследовании членов Координационного совета вызывают крайнюю тревогу, равно как и возобновление арестов представителей гражданского общества и простых участников манифестаций».

По ее словам, «массовое запугивание граждан представителями государства или иными лицами абсолютно недопустимо и должно быть прекращено».

Продолжение применения подобных «незаконных приемов», подчеркнула Пейчинович-Бурич, представляет «очевидный риск обострения и без того сложной ситуации с непредсказуемыми последствиями», поскольку существует опасность, что «Беларусь скатится к состоянию беззакония и политических преследований».

«От имени Совета Европы я призываю руководство Беларуси положить конец этим репрессивным событиям. Нет иного пути, кроме как начать вести справедливый и открытый диалог с гражданским обществом с целью незамедлительной подготовки и проведения необходимых реформ. Совет Европы по-прежнему готов предложить свою помощь в этой части», — заявила генеральный секретарь международной организации.

 
 
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Совет Европы серьезно обеспокоен нарушениями прав человека в Беларуси, говорится в заявлении генерального секретаря СЕ Марии Пейчинович-Бурич, распространенном 8...
 
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