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Бизнесмена Александра Василевича обвиняют в уклонении от уплаты налогов

08.09.2020 13:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бизнесмена Александра Василевича обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Счета компаний, совладельцем которых он является, заблокированы Комитетом госконтроля.

Бизнесмена Александра Василевича обвиняют в уклонении от уплаты налогов
Фото bel.biz

Как стало известно Naviny.by, Александра Василевича обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бизнесмен сейчас находится под стражей в следственном изоляторе на улице Володарского в Минске.

Василевич владеет и управляет рекламным агентством Vondel/Hepta, является совладельцем галереи современного искусства «Ў» (ООО «Вершы»), винного бара при галерее (ООО «Добрае вино») и компании «Минт Медиа», которая издает два онлайн-журнала kyky.org и The Village Беларусь.

На днях Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля заблокировал счета компаний «Вершы» и «Добрае вино». Из-за этого невозможно рассчитаться по аренде, кредитам и зарплате. Кроме того, заблокированы счета компании «Минт Медиа».

Василевич был задержан 27 августа. Накануне задержания в офисе Vondel/Hepta и галерее «Ў» прошли обыски. Финансовая милиция также проводила обыск в офисе диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет жена бизнесмена Надежда Зеленкова. Против нее также возбуждено уголовное дело.

Кроме того, обыски прошли в квартире у Василевича, Зеленковой, директора kyky.org Саши Романовой и галериста Валентины Киселевой.

После обысков редакция kyky.org решила покинуть Беларусь, но намерена продолжать свою работу в другой стране.

О судьбе проектов Василевича высказалась его жена. «Я верю, что команды продолжат работать. Я знаю, что легко не будет, и не все смогут остаться, это долгий марафон. Уверена, что Саша будет благодарен всем тем, кто работал и ушел, и тем, кто останется, и особенно тем, кто заменит его в проектах», — написала Надежда Зеленкова.

Уголовное дело против Василевича выглядит политически мотивированным. Бизнесмен входил в инициативную группу банкира Виктора Бабарико, который бросил вызов Александру Лукашенко на президентских выборах. После ареста бывшего главы «Белгазпромбанка» Василевич ходил в Комитет госбезопасности с ходатайством об освобождении Бабарико, но был задержан и осужден на 14 суток административного ареста.

В Комитете госконтроля не комментируют задержание бизнесмена.

 
Теги: Минск
 
 
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Его уголовное преследование выглядит политически мотивированным.
 
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