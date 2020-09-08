Пропавший 59-летний мужчина найден погибшим

Прекращены поиски 59-летнего Александра Лисаковича.





Мужчина днем 1 августа из гостей поехал на велосипеде домой (проживал в Узде на улице Первомайской) и пропал.

Как сообщает ПСО «Ангел», Александр Лисакович был обнаружен аогибшим.

Об обстоятельствах смерти не сообщается из этических соображений.