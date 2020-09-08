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Пропавший 59-летний мужчина найден погибшим
Источник материала: Навiны
Прекращены поиски 59-летнего Александра Лисаковича.
Мужчина днем 1 августа из гостей поехал на велосипеде домой (проживал в Узде на улице Первомайской) и пропал.
Как сообщает ПСО «Ангел», Александр Лисакович был обнаружен аогибшим.
Об обстоятельствах смерти не сообщается из этических соображений.
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Прекращены поиски 59-летнего Александра Лисаковича.
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