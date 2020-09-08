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Пропавший 59-летний мужчина найден погибшим

08.09.2020 13:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прекращены поиски 59-летнего Александра Лисаковича.

Пропавший 59-летний мужчина найден погибшим

Мужчина днем 1 августа из гостей поехал на велосипеде домой (проживал в Узде на улице Первомайской) и пропал.

Как сообщает ПСО «Ангел», Александр Лисакович был обнаружен аогибшим.

Об обстоятельствах смерти не сообщается из этических соображений.

 
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Прекращены поиски 59-летнего Александра Лисаковича.
 
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