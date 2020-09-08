Отрывают батареи, прячут дома, забрасывают на козырьки. Как гомельчане портят шеринговые велосипеды

Источник материала: Tut.by

Чуть больше месяца назад в Гомель пришел шеринг «Колобайк». Желтые велосипеды теперь можно увидеть в любой точке города. Но иногда они оказываются в самых неожиданных местах. Директор гомельского шеринга Григорий Лапицкий рассказал TUT.BY, откуда и в каком виде приходится иногда забирать транспорт.





В августе в Гомеле заработал сервис проката велосипедов без станций. Велосипед с помощью специального приложения можно взять в аренду, поездить на нем, а потом оставить в любом месте города. Но не все пользователи ведут себя законно.

— За месяц нашей работы в Гомеле испорчено шесть велосипедов. Люди похищают солнечные панели (батарея), ручки, вырывают тросики и спицы, закидывают транспорт на козырьки подъездов. А на днях наш велосипед по сигналу GPS был обнаружен в квартире мужчины. Но забрать его мы смогли только с помощью сотрудников милиции, которые позже возбудили в отношении него уголовное дело за кражу, — рассказывает Григорий Лапицкий.

Напомним, ранее в Минске у велошеринга «Колобайк» возникали такие же проблемы. В Сети стали появляться снимки прокатных велосипедов в неожиданных местах : на козырьке подъезда, в мусорном баке и даже в милицейском автомобиле. А в Telegram появился канал «Достижения пользователей минского велошеринга», где публикуют снимки велосипедов, попавших в нелепую ситуацию. Там есть и фото нескольких поврежденных байков. После серии краж и порчи транспорта представители велошеринга написали заявления в милицию . Одного мужчину осудили за кражу желтого велосипеда.