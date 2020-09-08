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Отрывают батареи, прячут дома, забрасывают на козырьки. Как гомельчане портят шеринговые велосипеды
Источник материала: Tut.by
Чуть больше месяца назад в Гомель пришел шеринг «Колобайк». Желтые велосипеды теперь можно увидеть в любой точке города. Но иногда они оказываются в самых неожиданных местах. Директор гомельского шеринга Григорий Лапицкий рассказал TUT.BY, откуда и в каком виде приходится иногда забирать транспорт.
В августе в Гомеле
— За месяц нашей работы в Гомеле испорчено шесть велосипедов. Люди похищают солнечные панели (батарея), ручки, вырывают тросики и спицы, закидывают транспорт на козырьки подъездов. А на днях наш велосипед по сигналу GPS был обнаружен в квартире мужчины. Но забрать его мы смогли только с помощью сотрудников милиции, которые позже возбудили в отношении него уголовное дело за кражу, — рассказывает Григорий Лапицкий.
Напомним, ранее в Минске у велошеринга «Колобайк» возникали такие же проблемы. В Сети стали появляться
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Чуть больше месяца назад в Гомель пришел шеринг Kolobike. Желтые велосипеды теперь можно увидеть в любой точке Гомеля. Но иногда они оказываются в самых неожиданных...
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