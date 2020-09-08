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90-е вернулись: госпредприятия начали выдавать зарплату продукцией
Источник материала: KYKY>
«А что зимой жрать будем?» Видимо, то, что делает завод, на котором работает кто-то из членов семьи. Это не шутка: на госпредприятиях Беларуси действительно начали платить зарплаты продукцией.
Об этом сообщил телеграм-канал «Экономика Беларуси». Там же опубликовали фото заявления, в котором сотрудник агрокомбината «Восход» «просит заменить часть заработной платы за август продукцией».
Напомним, 2 сентября «Интерфакс»
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«А что зимой жрать будем?» Видимо, то, что делает завод, на котором работает кто-то из членов семьи. Это не шутка: на госпредприятиях Беларуси действительно начали...
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