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90-е вернулись: госпредприятия начали выдавать зарплату продукцией

08.09.2020 13:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«А что зимой жрать будем?» Видимо, то, что делает завод, на котором работает кто-то из членов семьи. Это не шутка: на госпредприятиях Беларуси действительно начали платить зарплаты продукцией. 

Об этом сообщил телеграм-канал «Экономика Беларуси». Там же опубликовали фото заявления, в котором сотрудник агрокомбината «Восход» «просит заменить часть заработной платы за август продукцией». 

Напомним, 2 сентября «Интерфакс» рассказал о новом проекта указа «президента», в котором говорится: «В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней работник имеет право, известив нанимателя в письменной форме за один день, приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы». То есть «власть» не отрицаем существование проблемы с выплатами зарплат. 

 
 
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«А что зимой жрать будем?» Видимо, то, что делает завод, на котором работает кто-то из членов семьи. Это не шутка: на госпредприятиях Беларуси действительно начали...
 
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