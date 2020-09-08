90-е вернулись: госпредприятия начали выдавать зарплату продукцией

Источник материала: KYKY

«А что зимой жрать будем?» Видимо, то, что делает завод, на котором работает кто-то из членов семьи. Это не шутка: на госпредприятиях Беларуси действительно начали платить зарплаты продукцией.

Об этом сообщил телеграм-канал «Экономика Беларуси». Там же опубликовали фото заявления, в котором сотрудник агрокомбината «Восход» «просит заменить часть заработной платы за август продукцией».

Напомним, 2 сентября «Интерфакс» рассказал о новом проекта указа «президента», в котором говорится: «В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней работник имеет право, известив нанимателя в письменной форме за один день, приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы». То есть «власть» не отрицаем существование проблемы с выплатами зарплат.