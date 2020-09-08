







"Да, возможно, я немного пересидел", - цитирует Лукашенко телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва".





Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян был в числе российских журналистов, которые взяли во вторник интервью у Лукашенко.