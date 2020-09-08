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Лукашенко признался, что "немного пересидел" на президентском посту
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко признал, что, возможно, он задержался на президентском посту.
"Да, возможно, я немного пересидел", - цитирует Лукашенко телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва".
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян был в числе российских журналистов, которые взяли во вторник интервью у Лукашенко.
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Александр Лукашенко признал, что, возможно, он задержался на президентском посту.
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