Гродненский облсуд приговорил к 17 годам колонии отца за убийство пятимесячной дочери









Мужчина признан виновным, "на основании п. 2 ч. 2 ст. 139 УК ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", проинформировали в пресс-службе Верховного суда во вторник.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.





Инцидент произошел 17 января 2020 года. Отец остался дома с детьми, сожительница ушла на прием к врачу. "Младшая 5-месячная дочь лежала в кроватке, плакала. Мужчину это раздражало, после чего он кулаком ударил девочку в бок, причинив тем самым телесные повреждения, которые находятся в причинной связи с ее смертью", - сообщал ранее Следственный комитет.



