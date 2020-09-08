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"Выглядит как издевательство". Гомельская школа предлагает детям кружок... "Юные друзья милиции"

08.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В гомельских школах придумали, как разнообразить досуг детей. Ученикам предлагают записаться в бесплатный кружок «Юные друзья милиции». Впрочем, желающих не густо... Но обо всем по порядку.

"Выглядит как издевательство". Гомельская школа предлагает детям кружок... "Юные друзья милиции"
В редакцию «Сильных Новостей» поступила информация, что в средней школе № 67 по адресу Головацкого, 105, учащимся 5-8 классов предлагают записаться в кружок «Юные друзья милиции». Группы планируют сделать по 12-15 человек, заниматься дважды неделю и совершенно бесплатно. И это при том, что сейчас практически все кружки в школах платные!

Согласно расписанию, опубликованному на официальном сайте школе, здесь обучаются семь пятых классов, восемь — шестых классов, девять — седьмых классов и восемь — восьмых классов. 

Как удалось выяснить журналистам, далеко не все классные руководители «продвигают» кружок в массы, а в параллели седьмых классов и вовсе не нашлось ни одного родителя, который рассказал бы редакции о подобном предложении. «Похоже, что выборочно проявляются, примерно в 3% случаев», — предположил отец семиклассника.

В редакцию обратилось 20 родителей, практически в каждой параллели (кроме седьмых классов) нашлось «слабое» звено.



По словам родителей, на этом кружке детям собираются рассказывать о законах, правах и милиции. Поговорят об оказании первой медицинской помощи, правилах дорожного движения и здоровом образе жизни. Ну и чтобы не было скучно, будут рисовать плакаты.

По факту, о правилах дорожного движения и здоровом образе жизни в школе говорили во все времена, но название кружка не могло не вызвать ответную реакцию: многие промолчали, предпочтя оставить все мысли при себе, кто-то «наехал» на учителя за подобные предложения, а кто-то встал на защиту педагога.

«Никто даже не лайкнул», — рассказала мама восьмиклассницы.

Но нашлись родители, которые просто не смогли промолчать. По их словам, если бы подобный кружок был организован год назад, то претензий никаких не было бы, но в связи с сегодняшней обстановкой «выглядит как издевательство». 

На защиту педагога тут же встали другие родители, утверждая, что они просто выполняют свою работу.

Напомним, после выборов 9 августа белорусы вышли на мирные акции протеста. Мирно протестующих встретили силовики, расстреливая безоружных людей, жестоко их ихбивая при задержании и подвергая пыткам в местах лишения свободы. 
 
Теги: Новости
 
 
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В гомельских школах придумали, как разнообразить досуг детей. Ученикам предлагают записаться в бесплатный кружок «Юные друзья милиции». Впрочем, желающих не...
 
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