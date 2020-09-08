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"Выглядит как издевательство". Гомельская школа предлагает детям кружок... "Юные друзья милиции"
Источник материала: Партизан
В гомельских школах придумали, как разнообразить досуг детей. Ученикам предлагают записаться в бесплатный кружок «Юные друзья милиции». Впрочем, желающих не густо... Но обо всем по порядку.
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Согласно расписанию, опубликованному на официальном сайте школе, здесь обучаются семь пятых классов, восемь — шестых классов, девять — седьмых классов и восемь — восьмых классов.
Как удалось выяснить журналистам, далеко не все классные руководители «продвигают» кружок в массы, а в параллели седьмых классов и вовсе не нашлось ни одного родителя, который рассказал бы редакции о подобном предложении. «Похоже, что выборочно проявляются, примерно в 3% случаев», — предположил отец семиклассника.
В редакцию обратилось 20 родителей, практически в каждой параллели (кроме седьмых классов) нашлось «слабое» звено.
По словам родителей, на этом кружке детям собираются рассказывать о законах, правах и милиции. Поговорят об оказании первой медицинской помощи, правилах дорожного движения и здоровом образе жизни. Ну и чтобы не было скучно, будут рисовать плакаты.
По факту, о правилах дорожного движения и здоровом образе жизни в школе говорили во все времена, но название кружка не могло не вызвать ответную реакцию: многие промолчали, предпочтя оставить все мысли при себе, кто-то «наехал» на учителя за подобные предложения, а кто-то встал на защиту педагога.
«Никто даже не лайкнул», — рассказала мама восьмиклассницы.
Но нашлись родители, которые просто не смогли промолчать. По их словам, если бы подобный кружок был организован год назад, то претензий никаких не было бы, но в связи с сегодняшней обстановкой «выглядит как издевательство».
На защиту педагога тут же встали другие родители, утверждая, что они просто выполняют свою работу.
Напомним, после выборов 9 августа белорусы вышли на мирные акции протеста. Мирно протестующих встретили силовики, расстреливая безоружных людей, жестоко их ихбивая при задержании и подвергая пыткам в местах лишения свободы.
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В гомельских школах придумали, как разнообразить досуг детей. Ученикам предлагают записаться в бесплатный кружок «Юные друзья милиции». Впрочем, желающих не...
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