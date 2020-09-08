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Официально: у Госпогранслужбы Украины нет вопросов к Родненкову и Кравцову

08.09.2020 14:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Госпогранслужба Украины сообщила, что прибывшие сегодня ночью в один из пунктов пропуска на белорусско-украинской границе граждане Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов проследовали на территорию страны.

«После прохождения всех необходимых процедур пограничного контроля они проследовали на территорию Украины», — отметили в ГПС.

Напомним, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что Родненков и Кравцов «задержаны сопредельными службами на украинской территории».

 
 
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Госпогранслужба Украины сообщила, что прибывшие сегодня ночью в один из пунктов пропуска на белорусско-украинской границе граждане Беларуси Антон Родненков и...
 
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