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Официально: у Госпогранслужбы Украины нет вопросов к Родненкову и Кравцову
Источник материала: Навiны
Госпогранслужба Украины сообщила, что прибывшие сегодня ночью в один из пунктов пропуска на белорусско-украинской границе граждане Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов проследовали на территорию страны.
«После прохождения всех необходимых процедур пограничного контроля они проследовали на территорию Украины», — отметили в ГПС.
Напомним, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский
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Госпогранслужба Украины сообщила, что прибывшие сегодня ночью в один из пунктов пропуска на белорусско-украинской границе граждане Беларуси Антон Родненков и...
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