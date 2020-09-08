Официально: у Госпогранслужбы Украины нет вопросов к Родненкову и Кравцову

Госпогранслужба Украины сообщила, что прибывшие сегодня ночью в один из пунктов пропуска на белорусско-украинской границе граждане Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов проследовали на территорию страны.

«После прохождения всех необходимых процедур пограничного контроля они проследовали на территорию Украины», — отметили в ГПС.