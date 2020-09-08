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Будут бороться с терроризмом: российский и сербский спецназ прибудет в Беларусь на учения

08.09.2020 14:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Спецподразделения из России и Сербии прибудут на территорию Беларуси, где 10-15 сентября пройдут совместные военные учения «Славянское братство — 2020».

Будут бороться с терроризмом: российский и сербский спецназ прибудет в Беларусь на учения
Фото с сайта rossaprimavera.ru

Как сообщает пресс-служба Минобороны, военнослужащие трех государств в составе многонациональной тактической группы отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Руководить учениями будет командующий сил специальных операций Вадим Денисенко (они пройдут на полигоне 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая базируется в Бресте).

В прошлом году двухнедельные учения «Славянское братство» прошли на территории Сербии. В них участвовало более 600 белорусских, российских и сербских военнослужащих, задействовалось свыше 50 единиц военной техники и пять самолетов военно-транспортной авиации.

 
Теги: Брест
 
 
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Спецподразделения из России и Сербии прибудут на территорию Беларуси, где 10-15 сентября пройдут совместные военные учения «Славянское братство — 2020».
 
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