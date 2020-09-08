Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии по делу о пьяной аварии

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по резонансному делу о пьяной аварии, в которой погиб человек. Фигурантом по делу проходил известный актер Михаил Ефремов.



Фото Андрея Любимова / РБК

Заслуженный артист РФ признан виновным в «нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Приговор: восемь лет колонии общего режима, передает РБК .

Также суд удовлетворил иск сына погибшего к Ефремову актер должен выплатить ему 800 тыс. рублей (требуемая сумма составляла 7 млн). Другие потерпевшие потребовали у Ефремова символическую компенсацию в рубль.