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Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии по делу о пьяной аварии

08.09.2020 14:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по резонансному делу о пьяной аварии, в которой погиб человек. Фигурантом по делу проходил известный актер Михаил Ефремов.

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии по делу о пьяной аварии
Фото Андрея Любимова / РБК

Заслуженный артист РФ признан виновным в «нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Приговор: восемь лет колонии общего режима, передает РБК.

Также суд удовлетворил иск сына погибшего к Ефремову актер должен выплатить ему 800 тыс. рублей (требуемая сумма составляла 7 млн). Другие потерпевшие потребовали у Ефремова символическую компенсацию в рубль.

 
 
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Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по резонансному делу о пьяной аварии, в которой погиб человек. Фигурантом по делу проходил известный актер Михаил...
 
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