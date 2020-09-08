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Тиханский о военных учениях России, Сербии и Беларуси и визите Вучича в США

08.09.2020 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Тиханский о российско-белорусско-сербских военных учениях и визите Вучича в США

Предстоящие военные учения России, Беларуси и Сербии не связаны ни с внутриполитической ситуацией в Беларуси, ни с визитом Вучича в Вашингтон (президент Сербии Александр Вучич ― Sputnik), отметил в комментарии для радио Sputnik известный эксперт, профессор Академии военных наук Российской Федерации Александр Тиханский. 

© Sputnik Сергей Лескеть
ВС Беларуси проведут учение "Славянское братство" с россиянами и сербами

Предстоящие учения "Славянское братство 2020" пройдут на полигоне под Брестом с 10 по 15 сентября, в учениях примут участие военнослужащие из Беларуси, России и Сербии, главной задачей мероприятия станет отработка совместных антитеррористических действий действий, рассказывает Тиханский. По словам эксперта, эти маневры были запланированы еще в начале текущего года.

"Сразу после этих учений будут проведены ещё одни, на территории Сербии, под названием "Совместный удар", в которых примут участие Сербия и Беларусь. Это тактические учения", ― отмечает Тиханский.

Эта информация, неким образом, совпадает с рядом интернет-публикаций, касающихся недавнего визита президента Сербии Александра Вучича в Вашингтон, и двусмысленными фотографиями из Овального кабинета Дональда Трампа, но, по мнению собеседника Sputnik, визит сербского лидера в США в целом можно считать успешным, и Сербия при всей своей "многовекторности" более ориентирована на Восток, нежели на Запад.

Комментарий военного эксперта Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Брест
 
 
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При всей своей "многовекторности" сербы более ориентированы на Восток, чем на Запад, полагает известный военный эксперт Александр Тиханский.
 
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