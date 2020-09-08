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Тиханский о военных учениях России, Сербии и Беларуси и визите Вучича в США
08.09.2020 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Предстоящие военные учения России, Беларуси и Сербии не связаны ни с внутриполитической ситуацией в Беларуси, ни с визитом Вучича в Вашингтон (президент Сербии Александр Вучич ― Sputnik), отметил в комментарии для радио Sputnik известный эксперт, профессор Академии военных наук Российской Федерации Александр Тиханский.
© Sputnik Сергей Лескеть
Предстоящие учения "Славянское братство 2020" пройдут на полигоне под Брестом с 10 по 15 сентября, в учениях примут участие военнослужащие из Беларуси, России и Сербии, главной задачей мероприятия станет отработка совместных антитеррористических действий действий, рассказывает Тиханский. По словам эксперта, эти маневры были запланированы еще в начале текущего года.
"Сразу после этих учений будут проведены ещё одни, на территории Сербии, под названием "Совместный удар", в которых примут участие Сербия и Беларусь. Это тактические учения", ― отмечает Тиханский.
Эта информация, неким образом, совпадает с рядом интернет-публикаций, касающихся недавнего визита президента Сербии Александра Вучича в Вашингтон, и двусмысленными фотографиями из Овального кабинета Дональда Трампа, но, по мнению собеседника Sputnik, визит сербского лидера в США в целом можно считать успешным, и Сербия при всей своей "многовекторности" более ориентирована на Восток, нежели на Запад.
Комментарий военного эксперта Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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При всей своей "многовекторности" сербы более ориентированы на Восток, чем на Запад, полагает известный военный эксперт Александр Тиханский.
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