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У нового Mercedes G-класса появился четырехцилиндровый двигатель

08.09.2020 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В свое время у «Гелендвагена» были версии с четырьмя цилиндрами под капотом, но в моторной гамме нынешнего внедорожника до сих пор были «шестерки» и «восьмерки». А теперь представлена новая младшая модификация G350 4Matic.


Правда, пока четырехцилиндровый G-класс будет доступен только на китайском рынке, где налоговая ставка привязана к объему двигателя. Именно поэтому большие седаны и SUV с моторами не более 2 л в Китае дело привычное — пару лет назад, например, «четверку» под капот получил седан S-класса, а недавно начались продажи новой версии CLS с двигателем объемом всего 1,5 л.


На G-класс устанавливается бензиновый турбомотор M274 с непосредственным впрыском — он развивает 258 л.с. и 370 Нм крутящего момента и в паре с 9-ступенчатым «автоматом» разгоняет внедорожник до 100 км/ч за 8,1 секунды. Заявленная максимальная скорость — 190 км/ч. По оснащению G350 сопоставим с G500 с 422-сильным V8, разве что в «базе» у начальной версии внедорожника не 19-, а 18-дюймовые колесные диски.


Цена G350 на местном рынке — от 209 тысяч долларов в пересчете, что на 29 тысяч меньше стоимости G500 в Китае. О выходе такой версии «Гелендвагена» на мировой рынок пока ничего неизвестно.

 
 
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В свое время у Mercedes G-класса были версии с четырьмя цилиндрами, но в моторной гамме нынешнего внедорожника до сих пор были «шестерки» и «восьмерки». А теперь...
 
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