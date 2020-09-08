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Ученые рассказали, почему не стоит налегать на белый рис

08.09.2020 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Употребление белого риса связано с повышенным риском развития диабета. К такому выводу пришла международная группа ученых, их исследование опубликовано в журнале Американской диабетической ассоциации.


Фото: pixabay.com

Международная группа ученых из Китая, Бразилии, Индии, США, стран Южной Америки, Африки и Европы в течение девяти с половиной лет наблюдала за здоровьем более 132 тысяч человек от 35 до 70 лет из 21 страны. За время наблюдений у 6129 участников развился диабет 2-го типа. У тех, кто съедал больше 450 г риса в день, риск развития этого заболевания был выше по сравнению с теми, кто съедал меньше 150 г риса в день.

Полезной заменой белого риса считается бурый рис: в нем может содержаться больше клетчатки и питательных веществ. Также, напоминают исследователи, важно придерживаться здорового питания в целом: например, употреблять достаточно овощей и фруктов.

Взаимосвязь белого риса и диабета изучалась и в других исследованиях, но эта работа отличается продолжительным периодом наблюдения, а также тем, что в ней рассматривалось здоровье жителей большого числа стран.

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Употребление белого риса связано с повышенным риском развития диабета.
 
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