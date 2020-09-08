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Ученые рассказали, почему не стоит налегать на белый рис
Источник материала: Tut.by
Употребление белого риса связано с повышенным риском развития диабета. К такому выводу пришла международная группа ученых, их исследование
Международная группа ученых из Китая, Бразилии, Индии, США, стран Южной Америки, Африки и Европы в течение девяти с половиной лет наблюдала за здоровьем более 132 тысяч человек от 35 до 70 лет из 21 страны. За время наблюдений у 6129 участников развился диабет 2-го типа. У тех, кто съедал больше 450 г риса в день, риск развития этого заболевания был выше по сравнению с теми, кто съедал меньше 150 г риса в день.
Полезной заменой белого риса
Взаимосвязь белого риса и диабета изучалась и в других исследованиях, но эта работа отличается продолжительным периодом наблюдения, а также тем, что в ней рассматривалось здоровье жителей большого числа стран.
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Употребление белого риса связано с повышенным риском развития диабета.
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