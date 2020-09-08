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Марку ЗИЛ возродят. Компания будет выпускать внедорожники для армии США

08.09.2020 14:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В России поговаривают о возрождении бренда ЗИЛ. Есть две неожиданные новости по этому поводу. Первая — новым ЗИЛом станет большой внедорожник. Вторая — он будет предназначен для армии США! Подробности пишет СarsWeek

Уже известно, что автомобиль будет называться ZIL Colonel (переводится как «Полковник»). Модели данного бренда уже давно не выпускаются в России, завод не функционирует, а на его месте идет застройка. Однако марка не исчезла навсегда. Автомобиль получит полный привод, а вот с точки зрения ходовой части от российского автомобиля здесь практически ничего не останется.

По предварительным данным, главным поставщиком узлов и комплектующих для новинки станет американская марка Jeep. В качестве силовой установки может быть использован 6,4-литровый мотор Hemi V8. ZIL Colonel получит рамную конструкцию кузова и отличные внедорожные качества. А вот в салоне автомобиля можно будет встретить кое-что общее с легендарными советскими машинами — приборная панель будет выполнена в стиле ЗИЛ-131.

Jeep Cherokee II (XJ), 1995 г.в., 250 000 км
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7910 р.
3000$ / 2534€
Jeep Compass I (MK) Рестайлинг, 2012 г.в., 150 000 км
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29 002 р.
11 000$ / 9292€
Jeep Cherokee V (KL), 2013 г.в., 51 000 км
черный, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
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12 999$ / 10 981€
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В России поговаривают о возрождении бренда ЗИЛ. Есть две неожиданные новости по этому поводу. Первая — новым ЗИЛом станет большой внедорожник. Вторая — он будет...
 
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