Марку ЗИЛ возродят. Компания будет выпускать внедорожники для армии США

Источник материала: Onliner

В России поговаривают о возрождении бренда ЗИЛ. Есть две неожиданные новости по этому поводу. Первая — новым ЗИЛом станет большой внедорожник. Вторая — он будет предназначен для армии США! Подробности пишет СarsWeek .

Уже известно, что автомобиль будет называться ZIL Colonel (переводится как «Полковник»). Модели данного бренда уже давно не выпускаются в России, завод не функционирует, а на его месте идет застройка. Однако марка не исчезла навсегда. Автомобиль получит полный привод, а вот с точки зрения ходовой части от российского автомобиля здесь практически ничего не останется.

По предварительным данным, главным поставщиком узлов и комплектующих для новинки станет американская марка Jeep. В качестве силовой установки может быть использован 6,4-литровый мотор Hemi V8. ZIL Colonel получит рамную конструкцию кузова и отличные внедорожные качества. А вот в салоне автомобиля можно будет встретить кое-что общее с легендарными советскими машинами — приборная панель будет выполнена в стиле ЗИЛ-131.