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Побороли «заколдованный» участок? Как продвигается строительство нового многофункционального центра на Немиге
Источник материала: Onliner
Минск — такой город, где с успехом застраиваются все «сладкие» площадки. Но на протяжении долгих лет оставалось в центре столицы «заколдованное» место, где не приживался ни один проект. Речь о почти полутора гектарах земли вдоль улицы Немиги (рядом с площадью Богушевича). Здесь пытались построить гостиницу с восточными мотивами на фасаде, два небоскреба, многофункциональный центр. И только осенью 2018-го земля наконец перешла не в руки «раздутых» инвесторов, которые так и не смогли ничего сделать, а была продана на аукционе за 4 071 400 рублей, или почти $2 000 000.
После жарких торгов на площадке долгое время не было заметно никакого движения (год с небольшим назад площадка выглядела
Судя по рендерам, здание будет довольно масштабное. В оформлении фасада преобладают плавные линии, основные объемы — «стекляшки». Очевидно, что работы у застройщика еще много.
— Сдаваться здание будет целиком, одним пусковым комплексом. Ориентировочная дата — декабрь 2023 года. Сейчас тщательно прорабатывается концепция всего центра, также ведутся предварительные переговоры с арендаторами. Работа идет по плану, все продвигается по графику, — рассказали в компании «Сигмаполюс».
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Побороли «заколдованный» участок? Как продвигается строительство нового многофункционального центра на Немиге
Минск — такой город, где с успехом застраиваются все «сладкие» площадки. Но на протяжении долгих лет оставалось в центре столицы «заколдованное» место, где не...
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