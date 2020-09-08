Побороли «заколдованный» участок? Как продвигается строительство нового многофункционального центра на Немиге

Источник материала: Onliner

Минск — такой город, где с успехом застраиваются все «сладкие» площадки. Но на протяжении долгих лет оставалось в центре столицы «заколдованное» место, где не приживался ни один проект. Речь о почти полутора гектарах земли вдоль улицы Немиги (рядом с площадью Богушевича). Здесь пытались построить гостиницу с восточными мотивами на фасаде, два небоскреба, многофункциональный центр. И только осенью 2018-го земля наконец перешла не в руки «раздутых» инвесторов, которые так и не смогли ничего сделать, а была продана на аукционе за 4 071 400 рублей, или почти $2 000 000.





После жарких торгов на площадке долгое время не было заметно никакого движения (год с небольшим назад площадка выглядела так ). Зато сейчас мы можем наблюдать, как за строительным забором растет, уже превысив его высоту, многофункциональный комплекс общественного назначения. Возводит объект компания «Сигмаполюс», известная минчанам по проектам «Титан», «Тивали», «Трюм» и другим.









Судя по рендерам, здание будет довольно масштабное. В оформлении фасада преобладают плавные линии, основные объемы — «стекляшки». Очевидно, что работы у застройщика еще много.





— Сдаваться здание будет целиком, одним пусковым комплексом. Ориентировочная дата — декабрь 2023 года. Сейчас тщательно прорабатывается концепция всего центра, также ведутся предварительные переговоры с арендаторами. Работа идет по плану, все продвигается по графику, — рассказали в компании «Сигмаполюс».











