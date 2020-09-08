«Слепое» перестроение в правый ряд привело к аварии. Это зафиксировала камера (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера вечером на пр. Жукова (перед развязкой с пр. Дзержинского) в столице случилось серьезное ДТП с участием трех автомобилей, сообщил наш читатель Виталий. Регистратор, установленный в его автомобиле, зафиксировал момент столкновения легковушки с находившимися у остановки машинами.

«BMW после агрессивного старта со светофора довольно быстро пошел на ускорение, превышая скорость потока, — описал увиденное автор записи. — После резкого маневра вправо, видимо, для опережения автомобилей, двигающихся впереди, человек на BMW совершил жесткое столкновение с двумя авто, стоявшими на „аварийке“ в правой полосе».

Данная ситуация может служить хорошей иллюстрацией пункта 79.3 ПДД, о котором помнят далеко не все водители: «При трех и более полосах движения в данном направлении запрещается производить перестроение на крайнюю правую полосу движения в целях опережения по ней».

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