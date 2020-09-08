Тянет на рекорд — псевдопокупатели облапошили белоруску на $11 тысяч

Источник материала: Onliner

Миллион раз Onliner писал подобные истории, которые все продолжают и продолжают приходить в редакцию. Миллион первая история примечательна суммой, которую удалось добыть мошенникам. Анжелика продавала через интернет диван, а в итоге лишилась более $11 тысяч.

История все та же. Мошенники маскируются под покупателей и пытаются выманить данные банковских карт, подкидывая продавцам подставные сайты с доменами, сходными по написанию с реальными сервисами. Вот и Анжелику жулики направили на поддельный сайт «Беларусбанка», где она ввела данные своего счета.

«Мошенники вошли в мой личный кабинет, за 5 минут обналичили мой интернет-вклад в валюте и вывели деньги через ЕРИП. Потом в один момент я обнаружила, что банк заблокировал мой счет на карте. Я позвонила в банк уточнить, в чем проблема, мне сообщили, что счет взломан и банку пришлось оперативно заблокировать карту. Вот только беда была в том, что пока банк это сделал, у меня уже вывели со счета более $11 тысяч», — рассказала Анжелика.

Судя по количеству писем в адрес редакции Onliner, мошенники все еще находят жертв среди белорусов. Напомним наши рекомендации для подобных случаев.

При совершении сделок с частными лицами необходимо особенно внимательно относиться к безопасности своих средств. В случае когда вы вынуждены переводить деньги с помощью интернета, выбирайте вариант с наложенным платежом.

При совершении электронных платежей избегайте указания реквизитов на сторонних ресурсах, если вы не уверены в них на все 100%.

Не переходите по ссылкам, которые вам предлагают неизвестные. Если платеж все же необходимо совершить, лучше воспользоваться официальными сервисами, которые есть у всех банков.

Обращайте внимание на адреса сайтов, на которые вы переходите. Как показывает пример выше, одно маленькое отличие — и вы можете оказаться в «неправильном месте».