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Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП

08.09.2020 14:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Пресненский суд Москвы выносит обвинительный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

"Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой, пишет Интерфакс.

ДТП с участием актера Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его машина, как установило следствие, была исправна.

3 сентября в ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для актера наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Потерпевшие просили суд вынести справедливый приговор артисту.

На судебном заседании 3 сентября перед началом прений Ефремов заявил о признании вины.

В свою очередь защитники Ефремова настаивали, что вина актера не доказана, несмотря на его признание себя виновным и также просили суд вынести законный приговор.

 
 
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Пресненский суд Москвы выносит обвинительный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.
 
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