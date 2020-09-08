A1 рассказал, как будет компенсировать абонентам отключения интернета «по требованиям госорганов»

Источник материала: Tut.by

А1 рассказал, как будет компенсировать время «простоя» при ограничениях доступа в Сеть через мобильный интернет в Минске «по требованиям госорганов».





В пресс-службе А1 говорят:

— В связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске 23, 26 и 30 августа 2020 года (общее время некорректной работы сервиса — 6 часов 16 минут), связанными с выполнением требований уполномоченных государственных органов и возникших по независящим от компании причинами, руководством А1 принято решение о проведении компенсаций абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам), которых коснулась проблема недоступности сервисов в указанный период.

Компенсации будут проведены по этому алгоритму:

Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами, в абонентскую плату которых входит интернет-трафик и которая составляет менее 15 рублей в месяц, будет предоставлена компенсация в виде пакета бесплатных 500 МБ интернет-трафика на 30 дней пользования.

Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами, в абонентскую плату которых входит интернет-трафик и которая составляет более 15 рублей в месяц, будет предоставлена компенсация в виде пакета бесплатного 1 ГБ интернет-трафика на 30 дней пользования.

Абонентам мобильного интернета физическим лицам, пользующимся платными интернет-пакетами/тарифами, в стоимость которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости, будет предоставлена компенсация в размере 50% от ежедневной абонентской платы за пакет/интернет-тариф.

Абонентам тарифного плана «Без Лимита» физическим лицам будет предоставлена компенсация в виде пакета бесплатных 50 минут звонков во все сети на 30 дней пользования

Абонентам мобильной связи юридическим лицам будет предоставлена компенсация на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ до 9 ГБ — в размере 30% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; на тарифных планах с объемом включенного трафика от 10 ГБ — в размере 50% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости — в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

С полным списком тарифных планов и услуг, которым будет предоставлена компенсация, можно ознакомиться на сайте компании .

Зачисления на баланс физлицам будут проводиться в автоматическом режиме в соответствии с описанным алгоритмом в течение 10 календарных дней (с момента публикации материала — прим. ред.). Абоненты получат соответствующие SMS-уведомления.

Корректировки абонентских плат юридическим лицам также проведут автоматически и будут учтены в счете за сентябрь.

Напомним: проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет в августе в Минске были не только у абонентов А1. Собираются ли другие компании — в частности, МТС и life:) — проводить подобные корректировки, пока неизвестно. Ранее операторы заявляли , что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».

Мы обратимся в пресс-службы МТС и life:) с соответствующим запросом и обновим материал, как только получим ответ.