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A1 рассказал, как будет компенсировать абонентам отключения интернета «по требованиям госорганов»
Источник материала: Tut.by
А1 рассказал, как будет компенсировать время «простоя» при ограничениях доступа в Сеть через мобильный интернет в Минске «по требованиям госорганов».
В пресс-службе А1 говорят:
— В связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске 23, 26 и 30 августа 2020 года (общее время некорректной работы сервиса — 6 часов 16 минут), связанными с выполнением требований уполномоченных государственных органов и возникших по независящим от компании причинами, руководством А1 принято решение о проведении компенсаций абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам), которых коснулась проблема недоступности сервисов в указанный период.
Компенсации будут проведены по этому алгоритму:
С полным списком тарифных планов и услуг, которым будет предоставлена компенсация, можно ознакомиться на
Зачисления на баланс физлицам будут проводиться в автоматическом режиме в соответствии с описанным алгоритмом в течение 10 календарных дней (с момента публикации материала — прим. ред.). Абоненты получат соответствующие SMS-уведомления.
Корректировки абонентских плат юридическим лицам также проведут автоматически и будут учтены в счете за сентябрь.
Напомним: проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет в августе в Минске были не только у абонентов А1. Собираются ли другие компании — в частности, МТС и life:) — проводить подобные корректировки, пока неизвестно. Ранее операторы
Мы обратимся в пресс-службы МТС и life:) с соответствующим запросом и обновим материал, как только получим ответ.
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Ожидать ли компенсаций абонентам МТС и life:) пока неизвестно.
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