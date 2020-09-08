ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

A1 рассказал, как будет компенсировать абонентам отключения интернета «по требованиям госорганов»

08.09.2020 14:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

А1 рассказал, как будет компенсировать время «простоя» при ограничениях доступа в Сеть через мобильный интернет в Минске «по требованиям госорганов».


В пресс-службе А1 говорят:

— В связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске 23, 26 и 30 августа 2020 года (общее время некорректной работы сервиса — 6 часов 16 минут), связанными с выполнением требований уполномоченных государственных органов и возникших по независящим от компании причинами, руководством А1 принято решение о проведении компенсаций абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам), которых коснулась проблема недоступности сервисов в указанный период.

Компенсации будут проведены по этому алгоритму:

  • Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами, в абонентскую плату которых входит интернет-трафик и которая составляет менее 15 рублей в месяц, будет предоставлена компенсация в виде пакета бесплатных 500 МБ интернет-трафика на 30 дней пользования.
  • Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами, в абонентскую плату которых входит интернет-трафик и которая составляет более 15 рублей в месяц, будет предоставлена компенсация в виде пакета бесплатного 1 ГБ интернет-трафика на 30 дней пользования.
  • Абонентам мобильного интернета физическим лицам, пользующимся платными интернет-пакетами/тарифами, в стоимость которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости, будет предоставлена компенсация в размере 50% от ежедневной абонентской платы за пакет/интернет-тариф.
  • Абонентам тарифного плана «Без Лимита» физическим лицам будет предоставлена компенсация в виде пакета бесплатных 50 минут звонков во все сети на 30 дней пользования
  • Абонентам мобильной связи юридическим лицам будет предоставлена компенсация на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ до 9 ГБ — в размере 30% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; на тарифных планах с объемом включенного трафика от 10 ГБ — в размере 50% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости — в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

С полным списком тарифных планов и услуг, которым будет предоставлена компенсация, можно ознакомиться на сайте компании.

Зачисления на баланс физлицам будут проводиться в автоматическом режиме в соответствии с описанным алгоритмом в течение 10 календарных дней (с момента публикации материала — прим. ред.). Абоненты получат соответствующие SMS-уведомления.

Корректировки абонентских плат юридическим лицам также проведут автоматически и будут учтены в счете за сентябрь.

Напомним: проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет в августе в Минске были не только у абонентов А1. Собираются ли другие компании — в частности, МТС и life:) — проводить подобные корректировки, пока неизвестно. Ранее операторы заявляли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».

Мы обратимся в пресс-службы МТС и life:) с соответствующим запросом и обновим материал, как только получим ответ.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Марку ЗИЛ возродят. Компания будет выпускать внедорожники для армии США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика