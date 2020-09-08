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Что будет, если не платить за услуги ЖКХ?
Источник материала: Myfin
Что входит в состав жилищно-коммунальных услуг?
Жилищно-коммунальные услуги подразделяются на основные и дополнительные. От дополнительных услуг можно отказаться, от основных – нельзя.
К основным услугам относятся:
Плата за эти услуги начисляется по счетчикам, если они есть, или по установленным нормативам.
Дополнительные услуги оказываются по особым договорам с жильцами. Сюда попадают:
Как положено оплачивать услуги ЖКХ?
Платить за ЖКХ нужно до 25 числа каждого месяца (ст. 31 Жилищного кодекса РБ). По некоторым категориям идет оплата за прошлый месяц, другие платят заранее. Но особого значения эта разница не имеет. Платить нужно по жировке, которая приходит в почтовый ящик в первой половине месяца или в электронном формате (если написать соответствующее заявление). Теперь переходим к главному вопросу – что ждет за неоплату жилищно-коммунальных услуг.
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Плата за жилищно-коммунальные услуги особая категория расходов. С одной стороны это услуги вроде посещения парикмахерской. С другой стороны от этих услуг трудно...
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