Что будет, если не платить за услуги ЖКХ?

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Что входит в состав жилищно-коммунальных услуг?



Жилищно-коммунальные услуги подразделяются на основные и дополнительные. От дополнительных услуг можно отказаться, от основных – нельзя.

К основным услугам относятся:

техобслуживание многоквартирного дома;

капитальный и текущий ремонт;

водоснабжение, холодное и горячее;

газоснабжение;

электроснабжение;

центральное отопление;

канализация;

обслуживание лифта;

санитарное содержание вспомогательных помещений многоквартирного дома;

вывоз мусора.

Плата за эти услуги начисляется по счетчикам, если они есть, или по установленным нормативам.

Дополнительные услуги оказываются по особым договорам с жильцами. Сюда попадают:

другие ремонтные работы в домах, подъездах и на прилегающих территориях;

уборка в подъездах и во дворах;

озеленение и уход за насаждениями около домов;

обустройство дворов, детских и спортивных площадок;

услуги связи: телефон и интернет;

управление многоквартирным домом.

Как положено оплачивать услуги ЖКХ?



Фото: Myfin.by

Платить за ЖКХ нужно до 25 числа каждого месяца (ст. 31 Жилищного кодекса РБ). По некоторым категориям идет оплата за прошлый месяц, другие платят заранее. Но особого значения эта разница не имеет. Платить нужно по жировке, которая приходит в почтовый ящик в первой половине месяца или в электронном формате (если написать соответствующее заявление). Теперь переходим к главному вопросу – что ждет за неоплату жилищно-коммунальных услуг.