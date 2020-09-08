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Россия и Кипр договорились повысить налоги на вывод капитала

08.09.2020 15:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

В соответствии с этим документом базовая ставка налога на дивиденды и проценты повышается до 15%.

Документ подписали замминистра финансов Алексей Сазонов и министр финансов Кипра Константинос Петридис, сообщает Минфин. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года, передает РБК.

До сих пор налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно было снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%. Новый протокол также предусматривает возможность льготного обложения доходов в виде дивидендов и процентов по ставке не более 5%.

На такую льготу имеют право: институциональные инвестиции; публичные компании, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, владеющие в течение года не менее 15% капитала компании, выплачивающей доход.

Кроме того, новые правила не затронут доходы в виде процентов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний и займам, предоставляемым иностранными банками.

3 августа Минфин объявил о начале денонсации налогового соглашения с Кипром, потому что страна не согласилась на предложенное Минфином повышение налоговых ставок на выплаты в эту страну до 15%. Через неделю на новых переговорах Никосия согласилась на условия Москвы.

В Минфине также сообщили, что продолжают работу по внесению поправок в налоговые соглашения с другими странами, в том числе Нидерландами.

 
 
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Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и...
 
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