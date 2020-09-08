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Лукашенко: Да, я немного пересидел на посту президента

08.09.2020 15:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко признался, что пересидел на посту президента, но не уйдет просто так, потому что его сторонников тогда начнут резать…

"Да, возможно, я немного пересидел", - приводит радиостанция "Говорит Москва" цитату Лукашенко из сегодняшнего интервью российским СМИ.

«Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать! Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов», - продолжил белорусский правитель.

Он пояснил свой дебют с автоматом: «Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца».

Лукашенко сказал, что акции протеста – это дело рук американцев и местных буржуйчиков, которые хотят власти.

«Мы спросили, кто в этом (в поддержке протестного движения в Беларуси) заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха. С одной стороны, по его словам, это причины внешние. За всем, как он считает, стоят прежде всего американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии. Но есть причины и внутренние. Вторая причина внутренняя, которую он считает, это то, что в Беларуси выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс «буржуйчиков», которые «хотят власти», —сказал Лукашенко, которого цитирует ТАСС.

Он также утверждает, что порвавшая паспорт Колесникова действительно хотела убежать в Украину.

«Она действительно хотела убежать, как он сказал, в Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он как пограничник считает, что ее задержали правильно», - сообщает RT.

 
 
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Лукашенко признался, что пересидел на посту президента, но не уйдет просто так, потому что его сторонников тогда начнут резать…
 
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