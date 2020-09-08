Отец Колесниковой: Мария всегда повторяла: что бы ни случилось, я буду в Беларуси

TUT.BY Александр Колесников. — Она ничего не говорила мне о том, что планирует уехать в Украину. И вчера я оставил заявление в милиции о ее исчезновении». «Мария всегда повторяла: „Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси“, — рассказалАлександр Колесников. — Она ничего не говорила мне о том, что планирует уехать в Украину. И вчера я оставил заявление в милиции о ее исчезновении».





По словам Александра Колесникова, связи с дочерью у него до сих пор нет. Всю информацию о ней он сейчас узнает из интернета. Правоохранительные органы, куда он вчера обратился с заявлением по факту исчезновения Марии, отцу ничего не сообщают.





— Мария всегда повторяла: «Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси», — говорит собеседник. — Это была ее принципиальная позиция.





Колесникова, несмотря на угрозы и риск репрессий, настаивала, что не собирается покидать Беларусь . Юрист Максим Знак, коллега Марии по Координационному совету, также заявлял, что





По последним данным, Мария Колесникова во время вывоза в Украину порвала свой паспорт, что сделало невозможным ее въезд в иностранное государство. После этого пограничники ее задержали.



