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"ОМОНовцев нельзя упрекать" Все что надо знать об отношении Лукашенко к НАРОДУ
Источник материала: Партизан
Накануне визита в Москву Лукашенко дал интервью представителям российских СМИ.
О попытке выдворения Марии Колесниковой из страны:
1) Мария Колесникова хотела убежать в Украину, так как у нее там есть сестра
2) как "пограничник" он считает правильным, что ее задержали. Двух других просит Украину вернуть.
О протестах:
1) за протестами стоят американцы, действующие через Польшу и Чехию.
2) «Да, возможно, я немного пересидел, да, возможно, меня показывают из каждого утюга и чайника, но только я могу сейчас защитить Беларусь"
3) выросло два новых поколения и сформировался большой слой «буржуйчиков», которые хотят власти.
4) о насилии силовиков: «были первые горячие эмоции». Но омоновцев нельзя упрекать, потому что они защитили страну от "блиц-крига".
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Накануне визита в Москву Лукашенко дал интервью представителям российских СМИ.
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