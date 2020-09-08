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"ОМОНовцев нельзя упрекать" Все что надо знать об отношении Лукашенко к НАРОДУ

08.09.2020 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне визита в Москву Лукашенко дал интервью представителям российских СМИ.



О попытке выдворения Марии Колесниковой из страны:

1) Мария Колесникова хотела убежать в Украину, так как у нее там есть сестра

2) как "пограничник" он считает правильным, что ее задержали. Двух других просит Украину вернуть.

О протестах:

1) за протестами стоят американцы, действующие через Польшу и Чехию.

2) «Да, возможно, я немного пересидел, да, возможно, меня показывают из каждого утюга и чайника, но только я могу сейчас защитить Беларусь"

3) выросло два новых поколения и сформировался большой слой «буржуйчиков», которые хотят власти.

4) о насилии силовиков: «были первые горячие эмоции». Но омоновцев нельзя упрекать, потому что они защитили страну от "блиц-крига".
 
 
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Накануне визита в Москву Лукашенко дал интервью представителям российских СМИ.
 
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