Покупать не за что: на бирже подешевели все валюты

С начала месяца валютная корзина стала дешевле на 2,34%. Белорусскому рублю удалось отыграть примерно треть августовских потерь.





Курс доллара снизился лишь на 0,0009 BYN до 2,6356 BYN/USD. Доллар с начала сентября стал дешевле на 0,0192 BYN.





Сегодня объём торгов американской валютой снизился по сравнению со вчерашним больше чем в 2 раза. Так, если вчера сумма всех сделок с долларом превысила 30 млн. долларов, то сегодня она упала ниже 15 млн. долларов.





Курс евро упал на 0,0075 BYN до 3,1135 BYN/EUR. Евро дешевеет уже пятые торги подряд. За это время его стоимость упала на 0,0472 BYN до минимума за 14 дней.





Курс российского рубля обвалился на 0,0180 BYN до 3,4658 BYN/100 RUB. С начала сентября сотня российский рублей подешевела уже на 0,1311 BYN.









Рекордный обвал ЗВР Беларуси по итогам августа

Накануне Нацбанк Беларуси отчитался о рекордном месячном обвале ЗВР. Их величина сократилась на 1,4 млрд. Это на 0,38 млрд больше предыдущего рекорда, который был установлен в марте 2020 года.





В минувшем месяце НБРБ пришлось потратить около 1 млрд долларов на поддержку белорусского рубля.





Сальдо покупки-продажи наличной валюты стало худшим за 68 месяцев — с декабря 2014 года.





Центробанк России

На торгах в Москве российский рубль девальвируется к доллару и евро. Так, к 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос на 37 копеек до 75,9645 RUB/USD. Это максимум за 5,5 месяцев с 23 апреля 2020 года. Доллар с начала сентября подорожал уже больше чем на 2 рубля.





Курс евро на 27 копеек до 89,75 российских рублей и приблизился к максимуму за 4 года и 7 месяцев. Евро валюта с начала месяца подорожала почти на 2 рубля.





До исторического максимума осталось не так далеко. Напомним, что официальный курс евро на 22 января 2016 года достиг уровня 91,1814 RUB/EUR.



