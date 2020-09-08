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Что на самом деле сказал "Майк" о Лукашенко? Вы удивитесь, но это не "крепкий орешек"

08.09.2020 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко, похоже, не зря ищет врагов. Только ищет он их не там - враги "притаились" не на Западе, а в его же окружении. Объясняем, откуда такой вывод.

Что на самом деле сказал "Майк" о Лукашенко? Вы удивитесь, но это не "крепкий орешек"
Все дело в переводе "Completely nuts" в речи так называемого "Майка". Это отнюдь не "крепкий орешек", как это перевели для Лукашенко. Как именно переводится эта устойчивая англоязычная идиома и что это значит как для Лукашенко, так и для всех нас, рассказывает Юрий Гиммельфарб на youtube-канале Newsader.
 
 
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Лукашенко, похоже, не зря ищет врагов. Только ищет он их не там - враги "притаились" не на Западе, а в его же окружении. Объясняем, откуда такой вывод.
 
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