Главред радиостанции «Говорит Москва»: Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов после конституционной реформы

Александр Лукашенко 8 сентября во время интервью российским СМИ не исключил досрочных президентских выборов после проведения конституционной реформы. Об этом написал в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью.





Помимо него на встрече с Лукашенко были главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий и ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков.

Бабаян отметил , что во время интервью было задано около 20 вопросов, на которые Лукашенко отвечал два часа.

Свое появление с автоматом на территории Дворца независимости Лукашенко прокомментировал таким образом: «[Это] означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца».

Говоря о протестах, Лукашенко заявил: «Да, я допускаю, что я пересидел, я четверть века работал на Беларусь и для белорусского народа и только я сегодня могу защитить нашу страну». «По-человечески мне очень обидно, но я понимаю, что часть людей, которые сейчас протестуют просто не знают, какой была наша Беларусь 20 лет назад, а часть это забыла!» — также сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с Координационным советом (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси, потому что «не знает, кто эти люди». «Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!» — считает Лукашенко.

Комментируя ситуацию с членом президиума КС Марией Колесниковой, Лукашенко заявил, что она была задержана в ночь на 8 сентября «за нарушение правил пересечения границы».

«Вместе с двумя попутчиками она минувшей ночью пыталась выехать на Украину. На пограничном переходе они предъявили документы белорусским пограничникам, после чего были пропущены на территорию между РБ и Украиной. Здесь при повторной проверке, Колесникову выбросили из машины, а ее попутчики на авто прорвались на территорию Украины», — сказал Лукашенко.