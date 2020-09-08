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Лукашенко: просто так не уйду, если я уйду — моих сторонников будут резать
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко заявил российским журналистам, которые брали у него сегодня
Как написал в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, Лукашенко сказал примерно следующее:
«Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так всё это не брошу. Если я уйду, моих сторонников будут резать!»
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Александр Лукашенко заявил российским журналистам, которые брали у него сегодня интервью, что он просто так не покинет пост президента.
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