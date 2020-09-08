Лукашенко: просто так не уйду, если я уйду — моих сторонников будут резать

Александр Лукашенко заявил российским журналистам, которые брали у него сегодня интервью , что он просто так не покинет пост президента.

Как написал в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, Лукашенко сказал примерно следующее:

«Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так всё это не брошу. Если я уйду, моих сторонников будут резать!»