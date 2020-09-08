Лукашенко: возможно, я пересидел на посту президента

В интервью для российских медиа Александр Лукашенко косвенно признал, что задержался на должности президента.



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Как рассказал ведущий программы «Вести» (телеканал «Россия 1») Евгений Рожков, Лукашенко заявил: «Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь».

Общение Лукашенко и представителей СМИ прошло сегодня во Дворце независимости. Вопросы ему задавали: Маргарита Симоньян (Russia Today), Антон Верницкий («Первый канал»), Евгений Рожков («Россия 1») и Роман Бабаян («Говорит Москва»).