Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Как сделать КС реальным органом в переговорах

Это письмо вызвано глубокой озабоченностью развитием событий нашей революции. Я адресую его вам, членам Координационного совета, президиума КС, секретариата и всем членам расширенного состава. У меня есть конкретные предложения по укреплению роли Координационного совета, так как в нем я вижу единственную возможность не растерять достигнутые изменения в нашем обществе.

Я исхожу из того, что Координационный совет является политическим органом народа Беларуси, уполномоченным вести переговоры с режимом. Время продвижения имен и лозунгов, время мобилизации и вовлечения широких слоев населения в общественный и гражданский протест закончилось. Эти задачи уже решены . Теперь нужна совсем другая работа — политическая.

Миссия и призвание КС состоит в том, чтобы быть политическим субъектом и лидером революции. Сосредоточить на себе внимание всех участвующих в протестах социальных групп и слоёв, получить полномочия на представительство от существующих партий, профсоюзов, общественных объединений, а также от возникающих и формирующихся уже в условиях революции стачкомов, территориальных и местных инициатив. Стать полномочным представителем и действующим лицом в политических действиях и решениях: выставлении требований и ультиматумов, ведении переговоров, принятии решений.

Сейчас режим, хоть и не желая этого признавать, вынужден пойти на переговоры, поскольку политический кризис стал очевиден. После 9 августа режим не легитимен в глазах большей части общества, и его легитимность сомнительна даже в глазах тех, кто всё еще его поддерживает.

Режим всё еще контролирует силовые структуры и часть вертикали, но не имеет влияния на остальное общество, он вынужден искать выход из политического кризиса, а этот выход лежит только через переговоры. К переговорам режим побуждают и внешние силы, даже из России.

Представители режима надеются симулировать процесс переговоров. Они будут создавать площадки и ситуации на своих условиях, назначая тех, с кем они будут эти переговоры вести. Такой симуляции нельзя допустить ни в коем случае.

Режим будет всячески игнорировать Координационный совет как сторону в переговорах, ссылаясь на отсутствие такой структуры в Конституции и на то, что он не зарегистрирован.

Необходимо сделать КС полномочным органом в переговорах — и единственным. Об этом должно быть сделано официальное заявление президиума КС и Светланы Тихановской.

Для этого необходимо:

1. Усилить народную легитимность Координационного совета.

- обратиться ко всем зарегистрированным политическим партиям, профсоюзам, НГО за тем, чтобы каждая организация сделала официальное заявление о том, что она делегирует КС полномочия представлять её интересы во взаимодействии с режимом. Такие заявления уже инициированы от всех организаций и инициатив, в которых я состою: Летучий университет, Международный консорциум «ЕвроБеларусь», Национальная платформа Форума гражданского общества, актив кампании «Свежий ветер».

- стачкомы на заводах, предприятиях, учреждениях, вузах, собрания трудовых коллективов могут принять соответствующие резолюции и делегировать КС право представлять их интересы;

- собрания избирателей по отзыву депутатов, продолжая процедуру отзыва, должны принимать решения о признании КС как представителя избирателей их округа;

- граждане и избиратели как индивидуально, так и коллективно могут направлять в КС свои заявления о признании его своим полномочным представителем;

- информация о том, что КС получает полномочия от различных зарегистрированных организаций и возникающих в ходе революции спонтанных структур должна каждый день публиковаться в прессе и на официальном сайте самого КС.

Только таким образом мы можем сделать Координационный совет единственным полномочным представителем восставшего народа в глазах всего общества, который режим не сможет игнорировать. В противном случае режим будет играть на разногласиях, как реальных, так и мнимых, затягивать и гасить протесты и революцию.

2. Усилить деятельностную и организационную силу КС.

- противопоставить тактике «уничтожения» Совета через аресты и выдавливание за рубеж его членов собственную тактику постоянного действующего, проактивного КС, у которого неиссякаемый запас ресурсов лидерства. А это действительно так. Требуется срочное решение по регламенту: расширение состава президиума КС или создание временных спикеров КС, кооптация новых членов в ограниченный состав.

- сам КС должен быть виден обществу каждый день. Каждый день должны выходить пресс-релизы о решениях самого КС и созданных при нем рабочих групп. Информация о работе КС должна по объему сравняться с информацией, исходящей от режима.

- сообщения КС должны быть адресованы всем социальным слоям и группам населения. И чем конкретнее, тем лучше. В каждом решении КС должны быть указаны профессиональные группы, конфессиональные, территориальные сообщества. Точно так же должна публиковаться обратная связь, поступающая в КС от стачкомов, территориальных структур, профессиональных объединений.

- согласованные с рабочими группами КС решения территориальных сообществ и профессиональных групп должны выставляться как официальные требования соответствующим местным властям, профильным министерствам и ведомствам. КС должен начинать проявлять свою власть от имени народа, от имени самоорганизующегося общества.

3. Задавать инициативу и свои правила в преодолении политического кризиса.

Несмотря на игнорирование и отказы режима признавать необходимость и возможность переговоров, следует инициировать и настаивать на них. «Вызвать» на переговоры руководителей ведомств и государственных структур, от действий которых зависит разрешение политического кризиса: премьер-министр, глава парламента, Верховный и Конституционный суды, силовой блок и т.д., а также руководители городов и регионов.

На локальные и отраслевые переговоры со структурами режима должны делегироваться представители соответствующих рабочих групп при КС (такие группы должны быть созданы, в первую очередь, по ведомственному принципу).

Предложить формат публичных общественных слушаний по разрешению политического кризиса, на которые потребовать присутствия все тех же глав ведомств и структур, ответственных за это. Рычагом давления для таких инициатив может стать та общественная поддержка и неповиновение режиму, которая демонстрируется гражданами. Она показывает свою стабильность и массовость.

4. Четко обозначить шаги и условия переговоров.

Основная задача КС — быть готовым к переговорам с режимом в любой момент своего существования. Но непременным условием начала любых переговоров должно быть освобождение всех политзаключенных и задержанных, прекращение репрессий и новых задержаний.

Любые контакты с чиновниками любого уровня не имеют отношения к переговорам. Они нужны и полезны, но не могут подменять официальные переговоры старой власти режима и новой власти, делегированной народом — КС.

Предмет и положения, выносимые в повестку дня переговоров, должны быть привязаны к конкретным решениям и действиям. Пока только в качестве примера:

- требование новых выборов является абстрактным без роспуска ЦИК, без признания недействительными прошедшие «выборы».

- признание недействительными прошедших «выборов» невозможно без решения Верховного суда. Значит, необходимо выражение недоверия составу Верховного суда и требование его роспуска.

- новый состав ЦИК и Верховного суда определяется в режиме двоевластия, то есть как компромисс в переговорах режима и Координационного совета.

Переговоры КС и режима — это переговоры двух центров власти в стране — старой власти режима, сохраняющейся по инерции, и новой, создаваемой волей восставшего народа.