Валерию Уласик задержали — она проходит по делу о массовых беспорядках

Дочь редактора портала tut.by Галины Уласик Валерию Уласик утром 8 сентября задержали по административному делу об участии в несанкционированных мероприятиях и как подозреваемую по уголовному делу о массовых беспорядках.

Как сообщила ее мать Галина после обыска в их квартире (видеозапись интервью опубликовал портал tut.by), «пришли и сказали, что на дочь завели два дела — административное и уголовное. Административное — по ст. 23.24 КоАП по участию в акциях, и ее сразу забрали в Московское РУВД. А те, кто пришел с постановлением на обыск по уголовному делу, сказали, что она проходит по делу о массовых беспорядках».

«Они проводили обыск, мою технику не взяли, а забрали все старые телефоны, которые нашли в доме, флешки и два ноутбука», — сказала редактор tut.by.

Галина не понимает, за какие действия они могли забрать ее дочь, потому что «они [правоохранители] зашли и спросили, какое есть оружие и наркотики и все, что может быть причастно к делу о массовых беспорядках».

«Я сказала, что у нас ничего такого нет, а что еще может быть причастным, я не понимаю. После этого они стали проводить обыск», — добавила Уласик.