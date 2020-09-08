Список политзаключенных в Беларуси увеличился на шесть фамилий

Еще шесть человек признаны политзаключенными. К такому решению пришло правозащитное сообщество Беларуси, сообщает spring96.org .

Задержанными и арестованными по политическим мотивам признаны бизнесмен, владелец агентства Vondel/Hepta Александр Василевич, сотрудники компании PandaDoc Юлия Шардыко, Дмитрий Рабцевич, Виктор Кувшинов и Владислав Михолап, а также юрист, член президиума Координационного совета Лилия Власова.

Всего на данный момент правозащитники признали политзаключенными 55 человек.