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Список политзаключенных в Беларуси увеличился на шесть фамилий

08.09.2020 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Еще шесть человек признаны политзаключенными. К такому решению пришло правозащитное сообщество Беларуси, сообщает spring96.org.

Задержанными и арестованными по политическим мотивам признаны бизнесмен, владелец агентства Vondel/Hepta Александр Василевич, сотрудники компании PandaDoc Юлия Шардыко, Дмитрий Рабцевич, Виктор Кувшинов и Владислав Михолап, а также юрист, член президиума Координационного совета Лилия Власова.

Всего на данный момент правозащитники признали политзаключенными 55 человек.

 
 
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Еще шесть человек признаны политзаключенными. К такому решению пришло правозащитное сообщество Беларуси, сообщает spring96.org.
 
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