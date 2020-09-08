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Список политзаключенных в Беларуси увеличился на шесть фамилий
Источник материала: Навiны
Еще шесть человек признаны политзаключенными. К такому решению пришло правозащитное сообщество Беларуси, сообщает
Задержанными и арестованными по политическим мотивам признаны бизнесмен, владелец агентства Vondel/Hepta Александр Василевич, сотрудники компании PandaDoc Юлия Шардыко, Дмитрий Рабцевич, Виктор Кувшинов и Владислав Михолап, а также юрист, член президиума Координационного совета Лилия Власова.
Всего на данный момент правозащитники признали политзаключенными 55 человек.
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Еще шесть человек признаны политзаключенными. К такому решению пришло правозащитное сообщество Беларуси, сообщает spring96.org.
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