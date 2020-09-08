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Икону с частицей мощей Матроны Московской привезут в Беларусь

08.09.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен - Sputnik. Икону блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей привезут в Минск для поклонения, сообщили в Белорусском экзархате.

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Принесение иконы приурочено к престольному празднику, 12 сентября — это день памяти благоверного князя Александра Невского.

"Святыню 12 сентября по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси доставят в храм благоверного великого князя Александра Невского", - сообщили Sputnik во вторник в БПЦ.

Там рассказали. что икона является даром московского благотворительного фонда святых равноапостольных Константина и Елены. Святыню привезут в Александро-Невский храм в 8:45.

Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00. Все это время икона будет доступна для поклонения верующих.

Блаженная Матрона Московская (Матрона Дмитриевна Никонова; 1881 — 1952) — одна из самых почитаемых нашим народом святых. Женщину-инвалида, незрячую от рождения и лишенную возможности ходить, Господь удостоил дара чудотворения и прозорливости. Верующие почитают блаженную Матрону как великую молитвенницу, которая помогала ближним при своей жизни и продолжает откликаться на просьбы искренних сердец сейчас, пребывая в Царстве Небесном.

 
Теги: Минск
 
 
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Святыню выставят для поклонения в минском храме Александра Невского 12 сентября, когда отмечается престольный праздник святого.
 
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