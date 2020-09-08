В А1 рассказали, как компенсируют отключаемый по требованию госорганов интернет

Источник материала: Onliner

В минувшее воскресенье операторы снова отключали интернет — опять по требованию госорганов. Провайдер А1 рассказал, как будет компенсировать абонентам проблемы с доступом в сеть, наблюдавшиеся 23, 26 и 30 августа. Кстати, по данным компании, общее время некорректной работы сервиса составило 6 часов и 16 минут.

Компенсации будут проведены в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами, в абонентскую плату которых входит интернет-трафик и которая составляет менее 15 рублей в месяц, будет предоставлена компенсация в виде пакета бесплатных 500 МБ интернет-трафика на 30 дней пользования.

2. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами, в абонентскую плату которых входит интернет-трафик и которая составляет более 15 рублей в месяц, будет предоставлена компенсация в виде пакета бесплатного 1 ГБ интернет-трафика на 30 дней пользования.

3. Абонентам мобильного интернета — физическим лицам, пользующимся платными интернет-пакетами/тарифами, в стоимость которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости, будет предоставлена компенсация в размере 50% от ежедневной абонентской платы за пакет/интернет-тариф.

4. Абонентам тарифного плана «Без Лимита» — физическим лицам будет предоставлена компенсация в виде пакета бесплатных 50 минут звонков во все сети на 30 дней пользования.

5. Абонентам мобильной связи — юридическим лицам будет предоставлена компенсация на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ до 9 ГБ — в размере 30% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; на тарифных планах с объемом включенного трафика от 10 ГБ — в размере 50% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости — в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

С полным списком тарифных планов и услуг, которым будет предоставлена компенсация, можно ознакомиться на сайте А1 .

Корректировки абонентам путем зачисления на баланс начнут проводиться в автоматическом режиме в течение 10 календарных дней. Придет SMS.