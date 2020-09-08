В Кремле не признают наличие политзаключенных в Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что нужно не вешать ярлыки, а разбираться с каждым случаем отдельно.

«Нельзя делать какое-то обобщение, мы не согласны с такой трактовкой. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. И опять же вот так вешать ярлыки и делать обобщения мы считаем неверным», — сказал он журналистам, комментируя призывы освободить политзаключенных в Беларуси.

Он подчеркнул, что по каждому случаю нужно давать отдельные трактовки.

«Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключенных в Беларуси», — сказал Песков.

Напомним, ранее правозащитники заявляли уже о почти 50 политзаключенных в Беларуси. Список политзаключенных постоянно пополняется.