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«Я немного пересидел». Лукашенко объяснил, почему не уходит

08.09.2020 15:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко сегодня дает интервью российским СМИ. В одном из них он ответил, что немного пересидел, но уточнил, что просто так не уйдет.

«Да, возможно, я немного пересидел», — так ответил на один из вопросов Александр Лукашенко, передает «Говорит Москва».

По его словам, сейчас только он может защитить белорусов. Он также ответил, что просто так не уйдет.

«Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать! Мы готовы провести реформу Конституции после этого не исключаю досрочных президентских выборов», — уточнил Александр Лукашенко.

Он признал, что в странет существуют внутренние пролемы. Среди них в том числе он назвал разницу в поколениях. Лукашенко считает, что ситуацию дестабилизирует новый, подросший "класс буржуев".

 
 
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Александр Лукашенко сегодня дает интервью российским СМИ. В одном из них он ответил, что немного пересидел, но уточнил, что просто так не уйдет.
 
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