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Компания Nissan заявила о «прорыве» в производстве композитных деталей

08.09.2020 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Японский производитель собирается применить новый процесс для массового производства деталей из армированного углеродным волокном пластика для более широкого использования материала на серийных автомобилях.


Новый процесс ускоряет производство автомобильных компонентов из CFRP (carbon fiber reinforced plastics) — пластика, армированного углеродным волокном. Этот легкий и прочный материал, используемый при производстве суперкаров, может способствовать дальнейшему повышению безопасности и топливной экономичности массовых автомобилей, отмечают в Nissan. Преимущества углеволокна известны уже давно, однако оно дороже, чем другие материалы, такие как сталь. Это, наряду со сложностью формовки деталей, препятствовало массовому производству компонентов и запчастей из CFRP.



В Nissan нашли новый подход к существующему методу производства, известному как RTM (сокращение от Resin Transfer Moulding, метод инжекции ненасыщенной полиэфирной смолы в закрытую форму). Этот метод включает прессование углеволокна для придания нужной детали формы, а затем помещение ее в матрицу с небольшим зазором между верхней частью штампа и углеволокном. После этого в матрицу инжектируют смолу и оставляют до затвердевания. Инженеры Nissan разработали способы точного моделирования проникновения смолы в углеволокно, визуализируя поведение потока смолы с помощью встроенного датчика температуры и прозрачного штампа. Результатом успешного моделирования стали высококачественные детали и сокращение времени их разработки.

 
 
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Японский производитель собирается применить новый процесс для массового производства деталей из армированного углеродным волокном пластика для более широкого...
 
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