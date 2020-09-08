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Говорят, долго сидеть вредно для здоровья. А что, если работать полулежа? Давайте разбираться
Источник материала: Tut.by
То, что
— Короткий ответ: нет. Извините.
Вместо того, чтобы говорить о вреде сидения для здоровья, нам следовало бы использовать словосочетание «сидячий образ жизни», связанный с низким расходом энергии. А это и сидение, и полулежание, и лежание
Какая физическая активность вам нужна? ВОЗ
Теперь давайте определимся с тем, что пойдет в зачет активности. По определению ВОЗ, сюда относится и прогулка, и работа по дому, и игры с детьми. Польза для здоровья появляется немедленно, и движение любой продолжительности — пусть даже вы не укладываетесь в рекомендуемую норму —
Заметьте, я еще не использовал слово «упражнения» — до этого момента. Этот вид физической активности направлен на улучшение гибкости, баланса, скорости, наряду с кардио- и мышечной подготовкой и считается одним из лучших способов укрепить здоровье. Среди
Так что обзаведитесь полезной привычкой: больше двигайтесь! А если без сидения никак, каждые полчаса вставайте хотя бы на несколько минут.
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То, что долго сидеть вредно, хорошо известный факт. Исследования показывают, что сидение увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го...
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