Говорят, долго сидеть вредно для здоровья. А что, если работать полулежа? Давайте разбираться

Источник материала: Tut.by

То, что долго сидеть вредно , хорошо известный факт. Исследования показывают, что сидение увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний , диабета 2-го типа и рака . Но может быть, полезнее работать полулежа? В конце концов, положение тела при этом другое. Профессор Артур Уэлтман из Университета Вирджинии ответил на вопрос The Conversation .



Фото: Mimi Thian, unsplash.com

— Короткий ответ: нет. Извините.

Вместо того, чтобы говорить о вреде сидения для здоровья, нам следовало бы использовать словосочетание «сидячий образ жизни», связанный с низким расходом энергии. А это и сидение, и полулежание, и лежание в том числе .

Какая физическая активность вам нужна? ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю или сочетание умеренной и интенсивной физической активности.

Теперь давайте определимся с тем, что пойдет в зачет активности. По определению ВОЗ, сюда относится и прогулка, и работа по дому, и игры с детьми. Польза для здоровья появляется немедленно, и движение любой продолжительности — пусть даже вы не укладываетесь в рекомендуемую норму — будет полезно для здоровья. Исключений нет ни для детей, ни для пожилых.

Заметьте, я еще не использовал слово «упражнения» — до этого момента. Этот вид физической активности направлен на улучшение гибкости, баланса, скорости, наряду с кардио- и мышечной подготовкой и считается одним из лучших способов укрепить здоровье. Среди преимуществ — снижение риска смертности от всех причин: сердечных заболеваний, диабета 2-го типа, рака, ожирения, гипертонии. Упражнения помогут предотвратить депрессию, снизить тревожность, уменьшат риск развития болезни Альцгеймера и слабоумия. И даже улучшат сон: если вы достаточно активны физически, то быстрее засыпаете и спите глубже.

Так что обзаведитесь полезной привычкой: больше двигайтесь! А если без сидения никак, каждые полчаса вставайте хотя бы на несколько минут.