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АБФФ снова наказала Ковалевича. На этот раз тренер «Немана» дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 80 базовых величин

08.09.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

КДК АБФФ по итогам перенесенного матча 9 тура «Минск» – «Неман» дисквалифицировал главный тренер гродненцев Игоря Ковалевича на три матча и оштрафовал на 80 базовых величин (2160 руб).

Специалист наказан по статье 100 ДК АБФФ.

Статья 100: «В случае, если какое-либо лицо совершит нарушения и (или) невыполнение регламентирующих документов ФИФА, УЕФА либо Ассоциации, прямо не предусмотренные настоящим Кодексом, но по сути своей являющиеся подобным (аналогичным) указанным нарушениям, то такое лицо также попадает под юрисдикцию настоящего Кодекса. В подобном случае дисциплинарные органы вправе самостоятельно избрать наказание из перечня наказаний, предусмотренных настоящим Кодексом, руководствуясь принципом разумности и справедливости».

Напомним, ранее Игорь Ковалевич уже подтвергался таким же санкциям со стороны КДК АБФФ за критические высказывания в адрес судей.
 
Теги: Минск
 
 
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КДК АБФФ по итогам перенесенного матча 9 тура «Минск» – «Неман» дисквалифицировал главный тренер гродненцев Игоря Ковалевича на три матча и оштрафовал на 80...
 
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