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"Эти компании спонсируют Лукашенко и его силовиков"
Источник материала: Партизан
Белорусские айтишники подготовили Blacklist, где перечислены лояльные нынешней власти бизнесы.
Белорусские айтишники запустили сайт
Если вам не безразлична судьба страны, прежде чем делать какие-либо покупки или заказывать определенные услуги, почитайте этот список и сделайте выбор, за который вас потом не будет мучить совесть.
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Белорусские айтишники подготовили Blacklist, где перечислены лояльные нынешней власти бизнесы.
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