Белорусские айтишники запустили сайт: на нем перечислены все лояльные государству бизнесы. "Эти компании спонсируют Лукашенко и его силовиков", - пишут авторы проекта.





Если вам не безразлична судьба страны, прежде чем делать какие-либо покупки или заказывать определенные услуги, почитайте этот список и сделайте выбор, за который вас потом не будет мучить совесть.