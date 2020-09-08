Лукашенко отказался от диалога с Координационным советом





Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что не намерен вести диалог с Координационным советом , потому что не считает их оппозицией.





"А.Лукашенко (близко к тексту): "Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция", - написал в телеграме главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который участвовал в интервью с белорусским лидером.





Лукашенко также назвал все предложения оппозиции катастрофой для Беларуси.





"Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!" - заявил президент Беларуси.