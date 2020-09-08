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Лукашенко отказался от диалога с Координационным советом

08.09.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он хочет говорить с теми, кого знает. С Гадукевичем?


Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что не намерен вести диалог с Координационным советом , потому что не считает их оппозицией.

"А.Лукашенко (близко к тексту): "Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция", - написал в телеграме главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

Лукашенко также назвал все предложения оппозиции катастрофой для Беларуси.

"Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!" - заявил президент Беларуси.


На самом деле все это фантазии и страшилки. То есть правдоподобного объяснения Лукашенко найти просто не может. Он так и не может признать, что его на выборах победила обыкновенная домохозяйка. Это ж до чего надо было довести страну!
 
 
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Он хочет говорить с теми, кого знает. С Гадукевичем?
 
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