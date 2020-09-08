Представители РФ в ПАСЕ заявили о поддержке Лукашенко «абсолютным большинством белорусов»

Комитет по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы провел 8 сентября слушания по ситуации в Беларуси. Представители России, участвовавшие в дискуссии, заявили о внешнем вмешательстве в дела Беларуси со стороны ряда стран и о том, что Александра Лукашенко поддерживает «абсолютное большинство белорусов».

Член российской делегации в ПАСЕ, сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев заявил, что «лично участвовал наблюдателем от стран СНГ 9 августа на выборах президента Беларуси» и знает «до тонкостей ту ситуацию, которая там происходила во время выборов, до выборов и после выборов».

«И у меня поэтому возникает несколько вопросов, прежде всего к госпоже Тихановской, — сказал он. — От имени каких миллионов белорусов выступает госпожа Тихановская, набравшая на этих выборах всего 10% с небольшим голосов, которые посчитаны как 588 тысяч 622 человека? От имени каких миллионов она озвучивает мирные протесты? Хотя на сегодняшний день более 100 пострадавших полицейских в самой Беларуси, получившие увечья и ранения от рук якобы мирных протестантов (видимо, он имел ввиду протестующих. — ред.), символом которых стал погибший Александр Тарайковский, 34-летний ранее судимый житель Минска, погибший около метро "Пушкинская", пытавшийся бросить взрывное устройство в граждан и полицейских, подорвавшийся на собственном взрывном устройстве».

Кондратьев также отверг заявления других депутатов ПАСЕ о вмешаельстве России во внутренние дела Беларуси. «Напомню, что официальные власти Беларуси недавно озвучили перехват разговора между Германией и Польшей с попыткой влияния на ситуацию. Может быть, это вмешательство рассмотрим?» — сказал он.

Его поддержал и председатель комитета по международным делам Госдумы России Леонид Слуцкий, заявивший об отсутствии каких-либо оснований говорить о российском вмешательстве во внутренние дела Беларуси. «Никакого вмешательства нет, не было и не может быть, — сказал он. — Кроме того, меня удивило выступление госпожи Тихановской. Не только то, что она говорила от имени миллионов. Видимо, эти миллионы находятся, по ее мнению, за пределами Беларуси, поскольку на выборах она набрала чуть более полумиллиона голосов. Что касается протестов, к сожалению, протесты идут очень жесткие. Протесты идут явно спровоцированные извне. И то, что у нас, к сожалению, налицо внешнее вмешательство в дела суверенной Беларуси — это абсолютный факт. Цель этого вмешательства — расколоть общество, дестабилизировать ситуацию. Применение подобных методов мы видели неоднократно на пространстве Совета Европы».

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой отметил, что говорить о фальсификации президентских выборов в Беларуси в отсутствие наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ «как-то странно». «Это не вяжется с тезисом о верховенстве права. Верховенство права — это соблюдение закона. В данном случае мы не имеем прямых доказательств того, что какие-либо выборы были фальсифицированы», — сказал он.

Толстой призвал ПАСЕ предоставить белорусам возможность самостоятельно решать свои проблемы. «Мы видели посредничество Европы в государственном перевороте на Украине в 2014 году, — сказал он. — Мы видим сейчас заявления наших коллег из Украины, которые нарушили собственную конституцию, проводили третий тур выборов и прогнали собственного президента вопреки своему закону при полной поддержке демократической Европы». По словам Тостого, такая поддержка Беларуси не нужна.

«Союзное государство, в которое входит Беларусь вместе с РФ, выход найдет, — заявил Толстой. — Главное в том, что решение этой проблемы находится внутри Беларуси, в руках граждан Беларуси, и они должны начать диалог между собой. И, конечно, Российская Федерация всегда выступала и выступает за такой диалог. Вмешиваться в чужие дела нельзя».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, в свою очередь, заявил: «Я поражен, когда на фоне необходимости дать возможность самим белорусам решить собственную судьбу, человек, который выступал на выборах, госпожа Тихановская, сегодня задает дискурс через призму необходимости давить на свою страну. И я себя спрашивал: даже если предположить, что люди, такие как она и те, кого она представляет, хотят участвовать в диалоге Беларуси относительно ее будущего, насколько они правомочны представлять белорусов в таком диалоге? Я уже не говорю о диалоге вовне страны, потому что вместо того, чтобы работать над проблемами в своей стране, они занимаются в основном тем, что пытаются набрать больше поддержки в давлении на собственную страну, на собственное руководство».

«И при этом мы забываем во всей этой дискуссии одну простую вещь, которая касается прав человек и прав тех, кто голосовал за господина Лукашенко, — продолжил Кисляк. — Что бы ни говорили, кто бы ни пытался по-разному считать результаты голосов, главное и неоспоримое в том, что абсолютное большинство белорусов поддержали своего президента. И сегодня это проявляется в том, что, несмотря на митинги в Минске, белорусский народ работает на своих рабочих местах, занимается строительством своей страны и стоит в своем большинстве за своего президента».

Всего в ходе дискуссии выступили около 25 членов ПАСЕ. Большинство из них выразили солидарность с участниками акций протеста в Беларуси, подчеркнули, что протесты носят мирный характер, и осудили репрессии и насилие в отношении демонстрантов со стороны силовиков.