ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А1 компенсирует абонентам отключения мобильного интернета по требованиям госорганов

08.09.2020 15:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Компания А1 компенсирует своим клиентам проблемы, возникшие в связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске по требованию уполномоченных государственных органов.

Речь идет о 23, 26 и 30 августа, общее время некорректной работы сервиса составило 6 часов 16 минут.

В пресс-службе компании отметили, что компенсации будут назначены всем категориям абонентов А1, которых коснулась проблема недоступности сервисов в указанный период, в виде дополнительного бесплатного интернет-трафика, или бесплатных минут звонков во все сети, или 50% скидки от ежедневной абонентской платы.

С полным списком тарифных планов и услуг, которым будет предоставлена компенсация, можно ознакомиться на сайте компании.

Корректировки абонентских плат будут проведены в автоматическом режиме в течение десяти календарных дней, о чем абоненты получат соответствующие SMS-уведомления.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания А1 компенсирует своим клиентам проблемы, возникшие в связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске по требованию уполномоченных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скинемся! "Крумкачоў" оштрафовали за солидарность во время матча с "Динамо"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика