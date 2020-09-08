А1 компенсирует абонентам отключения мобильного интернета по требованиям госорганов

Компания А1 компенсирует своим клиентам проблемы, возникшие в связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске по требованию уполномоченных государственных органов.

Речь идет о 23, 26 и 30 августа, общее время некорректной работы сервиса составило 6 часов 16 минут.

В пресс-службе компании отметили, что компенсации будут назначены всем категориям абонентов А1, которых коснулась проблема недоступности сервисов в указанный период, в виде дополнительного бесплатного интернет-трафика, или бесплатных минут звонков во все сети, или 50% скидки от ежедневной абонентской платы.

С полным списком тарифных планов и услуг, которым будет предоставлена компенсация, можно ознакомиться на сайте компании .

Корректировки абонентских плат будут проведены в автоматическом режиме в течение десяти календарных дней, о чем абоненты получат соответствующие SMS-уведомления.