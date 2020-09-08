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Видеофакт. В Болгарии загорелся автобус с туристами
Источник материала: Навiны
Автобус сгорел дотла, однако, пострадавших нет, поскольку пассажиров вовремя эвакуировали.
Неподалеку от Софии загорелся турецкий туристический автобус, который следовал в Стамбул. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает телеканал
Всех пассажиров вовремя вывели из автобуса. Однако, их багаж сгорел.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
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Автобус сгорел дотла, однако, пострадавших нет, поскольку пассажиров вовремя эвакуировали.
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