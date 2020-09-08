Видеофакт. В Болгарии загорелся автобус с туристами

Автобус сгорел дотла, однако, пострадавших нет, поскольку пассажиров вовремя эвакуировали.

Неподалеку от Софии загорелся турецкий туристический автобус, который следовал в Стамбул. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает телеканал БНТ1 .

Всех пассажиров вовремя вывели из автобуса. Однако, их багаж сгорел.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.