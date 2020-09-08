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Россиянин вез букеты с психотропами в Беларусь
Источник материала: Навiны
Водитель Kia следовал на въезд в Беларусь и перевозил в багажнике 2 кг растительного вещества с психотропом в составе, сообщили в Госпогранокомитете.
Этот факт выявили пограничники днем 6 сентября в пункте пропуска «Каменный Лог». Иномаркой управлял неработающий 37-летний гражданин России из Калининградской области. Мужчина пояснил, что не знал состава растения, обнаруженного в его машине.
Вещество изъяли и задержали транспортное средство. Проводится проверка.
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Водитель Kia следовал на въезд в Беларусь и перевозил в багажнике 2 кг растительного вещества с психотропом в составе, сообщили в Госпогранокомитете.
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