Россиянин вез букеты с психотропами в Беларусь

Водитель Kia следовал на въезд в Беларусь и перевозил в багажнике 2 кг растительного вещества с психотропом в составе, сообщили в Госпогранокомитете.





Этот факт выявили пограничники днем 6 сентября в пункте пропуска «Каменный Лог». Иномаркой управлял неработающий 37-летний гражданин России из Калининградской области. Мужчина пояснил, что не знал состава растения, обнаруженного в его машине.

Вещество изъяли и задержали транспортное средство. Проводится проверка.