ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россиянин вез букеты с психотропами в Беларусь

08.09.2020 15:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Водитель Kia следовал на въезд в Беларусь и перевозил в багажнике 2 кг растительного вещества с психотропом в составе, сообщили в Госпогранокомитете.

Россиянин вез букеты с психотропами в Беларусь

Этот факт выявили пограничники днем 6 сентября в пункте пропуска «Каменный Лог». Иномаркой управлял неработающий 37-летний гражданин России из Калининградской области. Мужчина пояснил, что не знал состава растения, обнаруженного в его машине.

Вещество изъяли и задержали транспортное средство. Проводится проверка.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель Kia следовал на въезд в Беларусь и перевозил в багажнике 2 кг растительного вещества с психотропом в составе, сообщили в Госпогранокомитете.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главред радиостанции «Говорит Москва»: Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов после конституционной реформы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика