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В Речицком районе насмерть разбился мотоциклист
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе в ДТП погиб мотоциклист. Парню было 25 лет,
Трагедия произошла 8 сентября примерно в 11. 40 на Светлогорском шоссе.
По предварительной информации, мотоциклист совершал обгон автомобиля, но поздно заметил другое авто, которое разворачивалось, попытался уйти от столкновения, упал с мотоцикла и ударился головой о колесо машины.
Парень погиб на месте.
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Трагедия произошла 8 сентября, примерно в 11. 40 на Светлогорском шоссе.
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