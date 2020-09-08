ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Речицком районе насмерть разбился мотоциклист

08.09.2020 15:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе в ДТП погиб мотоциклист. Парню было 25 лет, сообщает телеграм-канал Rechitsa Prime.


Фото: телеграм-канал Rechitsa Prime

Трагедия произошла 8 сентября примерно в 11. 40 на Светлогорском шоссе.

По предварительной информации, мотоциклист совершал обгон автомобиля, но поздно заметил другое авто, которое разворачивалось, попытался уйти от столкновения, упал с мотоцикла и ударился головой о колесо машины.

Парень погиб на месте.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла 8 сентября, примерно в 11. 40 на Светлогорском шоссе.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кремле не признают наличие политзаключенных в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика