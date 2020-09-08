В Речицком районе насмерть разбился мотоциклист

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе в ДТП погиб мотоциклист. Парню было 25 лет, сообщает телеграм-канал Rechitsa Prime.



Фото: телеграм-канал Rechitsa Prime

Трагедия произошла 8 сентября примерно в 11. 40 на Светлогорском шоссе.

По предварительной информации, мотоциклист совершал обгон автомобиля, но поздно заметил другое авто, которое разворачивалось, попытался уйти от столкновения, упал с мотоцикла и ударился головой о колесо машины.

Парень погиб на месте.